Экономист Прокофьев прокомментировал рост курса доллара и евро

Короткая ссылка
Экономист Дмитрий Прокофьев рассказал о возможных причинах роста курса доллара и евро.
Экономист Прокофьев прокомментировал рост курса доллара и евро
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Почему это происходит? Приток валюты в страну сокращается, а импорт восстанавливается. На фоне всего этого банки открывают валютные счета и увеличивают ставку по процентам. Это сигнал рынку о том, что стране нужна наличная валюта», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, для получения импорта, необходимого отечественной промышленности, нужна конвертируемая валюта.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить