Экономист Прокофьев прокомментировал рост курса доллара и евро

Экономист Дмитрий Прокофьев рассказал о возможных причинах роста курса доллара и евро.

«Почему это происходит? Приток валюты в страну сокращается, а импорт восстанавливается. На фоне всего этого банки открывают валютные счета и увеличивают ставку по процентам. Это сигнал рынку о том, что стране нужна наличная валюта», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, для получения импорта, необходимого отечественной промышленности, нужна конвертируемая валюта.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.