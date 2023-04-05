Сенатор Климов рассказал о сокращении роли доллара на валютном рынке

Короткая ссылка
Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению попыток вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что доминирование доллара на валютном рынке уже прекращается.
Сенатор Климов рассказал о сокращении роли доллара на валютном рынке
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Процесс идёт, конечно, не семимильными шагами, но идёт. Просто многие государства в своё время сделали серьёзную ставку на доллар и вложили колоссальные средства в валютные резервы США. Понятно, что у них нет желания, отказавшись сейчас от доллара, все эти средства «сжечь», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в настоящее время российская сторона активно контактирует с теми странами, которых считает надёжными партнёрами, чтобы постепенно переходить с ними на взаиморасчёты в национальных валютах.

Ранее независимый финансовый консультант Игорь Подопросветов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что роль американской валюты в экономике будет снижаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить