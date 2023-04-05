Сенатор Климов рассказал о сокращении роли доллара на валютном рынке

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению попыток вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что доминирование доллара на валютном рынке уже прекращается.

«Процесс идёт, конечно, не семимильными шагами, но идёт. Просто многие государства в своё время сделали серьёзную ставку на доллар и вложили колоссальные средства в валютные резервы США. Понятно, что у них нет желания, отказавшись сейчас от доллара, все эти средства «сжечь», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в настоящее время российская сторона активно контактирует с теми странами, которых считает надёжными партнёрами, чтобы постепенно переходить с ними на взаиморасчёты в национальных валютах.

Ранее независимый финансовый консультант Игорь Подопросветов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что роль американской валюты в экономике будет снижаться.