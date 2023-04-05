Сергунина рассказала о политике Москвы в сфере поддержки предпринимателей

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что более 110 тыс. столичных предприятий малого и среднего бизнеса воспользовались грантами, субсидиями и консультациями по запуску и развитию дела в 2022 году.
Сергунина рассказала о политике Москвы в сфере поддержки предпринимателей

Об этом сообщает kp.ru.

Сергунина отметила, что в настоящее время в столице зарегистрированы более 850 тыс. ИП, компаний малого и среднего бизнеса.

По её словам, предприятиям предоставляются гранты, субсидии, льготные кредиты и поручительства по займам.

«Можно проконсультироваться с экспертами и воспользоваться полезными онлайн-сервисами. Многие меры поддержки внедрили по инициативе бизнес-сообщества Москвы», — отметила вице-мэр.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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