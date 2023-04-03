Экономист Гинько: доля торгов в долларах и евро снижается, а доля юаня сильно растёт

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT данные о том, что курс доллара поднялся выше 78 рублей.

По мнению специалиста, доля торгов в долларах и евро снижается, а доля юаня сильно растёт.

«Получается, что объём спроса и предложения на внутреннем российском рынке снижается. Когда у вас не очень много покупателей и продавцов, то вы можете получить очень большие скачки курса. Поскольку он у нас рыночной, он не индикативный, у него нет «коридора» и фиксированного курса… Соответственно, если кто-то вдруг выходит и покупает относительно много долларов, то доллар очень быстро растёт. То есть это никак не связано с мировыми тенденциями», — объяснил экономист.

Он отметил, что доля использования во внешней торговле доллара и евро «стремится к нулю», тогда как «юани у нас в резервах» и, как пояснил Гинько, используются во внешней торговле.

«Нам просто нужно будет отказаться следить за долларом и евро, потому что они ни на что не будут влиять», — подчеркнул эксперт.

У России их нет ни в резервах, ни во внешней торговле скоро не будет, добавил собеседник RT.

«У нас обороты с юанем больше, чем с долларом и евро, и на первом месте должно быть отношение курса рубля к юаню», — считает Гинько.

Он также обратил внимание на то, что у физических лиц и компаний «есть остатки» в долларах, но они не задействованы в экономическом обороте.

«Мы не инвестируем в долларовые инструменты, потому что опасаемся заморозки. В итоге дальше объёмы торгов (в долларах и евро. — RT) будут снижаться, а на этом фоне мы можем увидеть очень разные скачки», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже в понедельник, 3 апреля, поднялся выше 78 рублей впервые с 20 апреля 2022-го.

Курс евро увеличился до 84,85 рубля.