Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

«Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису», — приводит слова Дёнмеза газета Star.

По его словам, страны — источники поставок сжиженного природного газа оказались далеки от удовлетворения настолько возросшего спроса.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждал, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.