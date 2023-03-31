Глава Минэнерго Турции: Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису

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Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.
Глава Минэнерго Турции: Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису
  • AP

«Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису», — приводит слова Дёнмеза газета Star.

По его словам, страны — источники поставок сжиженного природного газа оказались далеки от удовлетворения настолько возросшего спроса.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждал, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.

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