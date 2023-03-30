Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские и пакистанские компании достигли предварительной договорённости о цене на нефть, которая будет поставляться в Пакистан.

«Достигнуты предварительные договорённости по цене. Обсуждается поставка пилотной партии нефти с перспективой дальнейшего увеличения объёмов. В ближайшее время мы надеемся решить все технические вопросы и наладить стабильный экспорт топлива в Пакистан», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия и Пакистан стремятся к наращиванию сотрудничества в энергетике и других областях экономики.