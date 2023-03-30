Татарстанский форум по энергетике пройдёт в Казани 5—7 апреля

Короткая ссылка
Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ) пройдёт в Казани с 5 по 7 апреля. Его ключевыми темами станут импортозамещение и технологический суверенитет.
Татарстанский форум по энергетике пройдёт в Казани 5—7 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РТ и на замминистра промышленности и торговли республики Марата Минибаева.

В рамках ТЭФ-2023 пройдёт заседание правительства республики «О ходе реализации государственной программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан» в 2022 году и задачах на 2023 год».

В деловую программу ТЭФ включено 19 мероприятий по темам повышения энергетической эффективности, развитию ТЭК, низкоуглеродной энергетики, рынка газомоторного топлива, цифровизации в энергетическом комплексе.

Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить