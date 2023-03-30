Татарстанский форум по энергетике пройдёт в Казани 5—7 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РТ и на замминистра промышленности и торговли республики Марата Минибаева.
В рамках ТЭФ-2023 пройдёт заседание правительства республики «О ходе реализации государственной программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан» в 2022 году и задачах на 2023 год».
В деловую программу ТЭФ включено 19 мероприятий по темам повышения энергетической эффективности, развитию ТЭК, низкоуглеродной энергетики, рынка газомоторного топлива, цифровизации в энергетическом комплексе.
Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.