Стратегию «Новой индустриализации» России обсудят участники МЭФ 4—5 апреля

Короткая ссылка
Президент ассоциации «Росспецмаш» и председатель Московского экономического форума (МЭФ) Константин Бабкин в преддверии мероприятия, которое пройдёт 4 и 5 апреля, рассказал, какие темы обсудят его участники в этом году.
Стратегию «Новой индустриализации» России обсудят участники МЭФ 4—5 апреля
  • Gettyimages.ru

Прежде всего, собравшиеся оценят принципы стратегии «Новой индустриализации», сообщил он в разговоре с kp.ru.

«Я резюмировал наработки тысяч людей. Тех, кто приходит на МЭФ, работает в Торгово-промышленной палате. А идеи очевидны: не гнобить промышленность, развивать производства, менять позицию по налогам и кредитам. У нас в ассоциации «Росспецмаш» состоят 200 директоров производств, и все разделяют эти тезисы», — рассказал Бабкин.

Среди заявленных спикеров мероприятия экономист Михаил Делягин, академики РАН Сергей Глазьев и Роберт Нигматуллин, другие эксперты.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации в российской экономике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить