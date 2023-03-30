Стратегию «Новой индустриализации» России обсудят участники МЭФ 4—5 апреля

Президент ассоциации «Росспецмаш» и председатель Московского экономического форума (МЭФ) Константин Бабкин в преддверии мероприятия, которое пройдёт 4 и 5 апреля, рассказал, какие темы обсудят его участники в этом году.

Прежде всего, собравшиеся оценят принципы стратегии «Новой индустриализации», сообщил он в разговоре с kp.ru.

«Я резюмировал наработки тысяч людей. Тех, кто приходит на МЭФ, работает в Торгово-промышленной палате. А идеи очевидны: не гнобить промышленность, развивать производства, менять позицию по налогам и кредитам. У нас в ассоциации «Росспецмаш» состоят 200 директоров производств, и все разделяют эти тезисы», — рассказал Бабкин.

Среди заявленных спикеров мероприятия экономист Михаил Делягин, академики РАН Сергей Глазьев и Роберт Нигматуллин, другие эксперты.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации в российской экономике.