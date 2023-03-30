Столичные предприятия за пять лет получили кредитов на 1,3 млрд рублей на развитие экспорта

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства за пять лет одобрил столичным предприятиям займы на развитие внешнеэкономической деятельности на общую сумму 1,3 млрд рублей.
Столичные предприятия за пять лет получили кредитов на 1,3 млрд рублей на развитие экспорта
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

Программа работает с 2018 года, уточнил вице-мэр.

«Инструмент позволяет получить до 300 млн рублей на срок до пяти лет по ставке от 3%. За пять лет город одобрил восемь заявок от семи столичных предприятий на сумму 1,3 млрд рублей», — уточнил Ефимов.

Полученные средства предприятия могут направить на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, идущей на экспорт.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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