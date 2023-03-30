Столичные предприятия за пять лет получили кредитов на 1,3 млрд рублей на развитие экспорта
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
Программа работает с 2018 года, уточнил вице-мэр.
«Инструмент позволяет получить до 300 млн рублей на срок до пяти лет по ставке от 3%. За пять лет город одобрил восемь заявок от семи столичных предприятий на сумму 1,3 млрд рублей», — уточнил Ефимов.
Полученные средства предприятия могут направить на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, идущей на экспорт.
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