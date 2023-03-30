Столичные предприятия за пять лет получили кредитов на 1,3 млрд рублей на развитие экспорта

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства за пять лет одобрил столичным предприятиям займы на развитие внешнеэкономической деятельности на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Об этом информирует НСН.

Программа работает с 2018 года, уточнил вице-мэр.

«Инструмент позволяет получить до 300 млн рублей на срок до пяти лет по ставке от 3%. За пять лет город одобрил восемь заявок от семи столичных предприятий на сумму 1,3 млрд рублей», — уточнил Ефимов.

Полученные средства предприятия могут направить на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, идущей на экспорт.

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