Подмосковье направит 225 млн рублей на новую технику для аграриев в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Темпы обновления парка за последние пять лет увеличились почти в 10 раз. Мы стараемся обеспечить все необходимые условия для приобретения сельхозтехники в регионе», — заявил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.