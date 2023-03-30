Подмосковье направит 225 млн рублей на новую технику для аграриев в 2023 году

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Московская область направит 225 млн рублей на новую технику для сельхозпроизводителей в 2023 году.
Подмосковье направит 225 млн рублей на новую технику для аграриев в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Темпы обновления парка за последние пять лет увеличились почти в 10 раз. Мы стараемся обеспечить все необходимые условия для приобретения сельхозтехники в регионе», — заявил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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