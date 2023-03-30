В Москве назвали торговлю одной из самых популярных сфер занятости среди ИП

В Москве насчитывается около 385 тыс. индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают работой примерно 142 тыс. человек.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Самая популярная сфера занятости — торговля (свыше 30% ИП). Далее следуют строительство и операции с недвижимостью.

Как отметил Собянин, количество индивидуальных предпринимателей растёт в том числе благодаря программам поддержки, специальным налоговым режимам и упрощённому документообороту.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.