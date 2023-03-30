Аналитик Зельцер спрогнозировал коррекцию курса доллара до 73 рублей в апреле

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер перечислил факторы, влияющие на курс российской валюты, и сделал прогноз на апрель.

На курс рубля давит снижение экспортной выручки из-за упавших биржевых сырьевых цен и санкций, а также восстановления импорта, сообщил он в беседе с Life.ru.

Внешнеторговая конъюнктура приводит и к внутреннему давлению: дефицит бюджета расширяется на фоне выпавших доходов от экспорта. Как итог — произошло падение рубля против основных валют к значениям апреля 2022 года.

«Тем не менее ждём стабилизации потоков и выправления бюджетных балансов. Рубль в апреле может перейти к умеренному укреплению. Например, средний курс 2023 года по доллару поднялся почти до 73 рублей. Эту отметку пока можно взять за ориентир коррекции валюты», — подытожил Зельцер.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.