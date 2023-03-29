Глава Минфина Силуанов заявил о снижении интереса россиян к финансовым вложениям

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Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что наблюдается снижение интереса российских граждан к финансовым вложениям.
Глава Минфина Силуанов заявил о снижении интереса россиян к финансовым вложениям
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, Силуанов сказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством.

Как отметил российский министр, в 2021 году был зафиксирован особый интерес россиян к финансовому рынку. По его словам, тогда количество частных инвесторов достигло 20 млн.

«Конечно, сейчас интерес к финансовым вложениям изменился. Ситуация понятна — интерес снижается», — констатировал он.

В январе сообщалось, что в России может появиться новый инструмент для долгосрочных финансовых вложений населения.

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