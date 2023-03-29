Депутат Аксаков рассказал подробности о цифровом рубле

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о преимуществах цифрового рубля.

«Здесь всё просто. Если у вас есть фиатные деньги, вы можете положить их на счёт в банке, и кредитная организация должна по вашей команде перевести на ваш цифровой счёт, открытый в информационной системе, созданной в Центральном банке», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в дальнейшем цифровым рублём можно будет рассчитываться за товары и услуги, как все уже привыкли, в безналичном формате.

Ранее кандидат экономических наук, доцент ИМЭБ РУДН Владимир Григорьев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о преимуществах цифрового рубля.