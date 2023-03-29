Депутат Аксаков рассказал подробности о цифровом рубле

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о преимуществах цифрового рубля.
Депутат Аксаков рассказал подробности о цифровом рубле
  • РИА Новости

«Здесь всё просто. Если у вас есть фиатные деньги, вы можете положить их на счёт в банке, и кредитная организация должна по вашей команде перевести на ваш цифровой счёт, открытый в информационной системе, созданной в Центральном банке», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в дальнейшем цифровым рублём можно будет рассчитываться за товары и услуги, как все уже привыкли, в безналичном формате.

Ранее кандидат экономических наук, доцент ИМЭБ РУДН Владимир Григорьев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о преимуществах цифрового рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить