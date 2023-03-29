Число технопарков в Москве достигло 51

Короткая ссылка
Статус технопарка присвоили телевизионному техническому центру «Останкино» и «Мосмедпарку» в Печатниках.
Число технопарков в Москве достигло 51
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

«В настоящий момент в столице действует 51 технопарк, в том числе семь строящихся. В них размещено больше 2,2 тыс. компаний и создано больше 72 тыс. рабочих мест», — рассказал Собянин.

В телецентре «Останкино» работают 78 компаний, а в «Мосмедпарке» расположено 33 предприятия.

«В планах развития — ремонт зданий и помещений, модернизация инженерной инфраструктуры, благоустройство территории. Сумма инвестиций — 300 млн рублей», — отметил мэр.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить