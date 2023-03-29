Число технопарков в Москве достигло 51

Статус технопарка присвоили телевизионному техническому центру «Останкино» и «Мосмедпарку» в Печатниках.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

«В настоящий момент в столице действует 51 технопарк, в том числе семь строящихся. В них размещено больше 2,2 тыс. компаний и создано больше 72 тыс. рабочих мест», — рассказал Собянин.

В телецентре «Останкино» работают 78 компаний, а в «Мосмедпарке» расположено 33 предприятия.

«В планах развития — ремонт зданий и помещений, модернизация инженерной инфраструктуры, благоустройство территории. Сумма инвестиций — 300 млн рублей», — отметил мэр.

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