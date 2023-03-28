«Росатом» запустит производство лопастей для ветроэлектростанций в Ульяновской области

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«Росатом» запустит производство композитных лопастей для ветроэлектростанций в Ульяновской области.

Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв на пленарном заседании форума «Композиты без границ» в Москве.

«Мы вот с Алексеем Юрьевичем (Русских, губернатор Ульяновской области. — RT) вам объявляем, что создаём в Ульяновской области, нашем одном из любимых регионов присутствия, новое совместное производство ветролопастей», — цитирует его РИА Новости.

Производство полностью удовлетворяет спрос на российском рынке ветрогенерации, отметил он.

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