Востоковед Карнеев высказался о роли Китая в мировой экономике

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Руководитель Школы востоковедения факультета экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев рассказал о роли КНР в мировой экономике.
Востоковед Карнеев высказался о роли Китая в мировой экономике
  • AP
  • © Andy Wong

«Эта страна готовится занять положение самой крупной экономики мира... однако, как это сделать? За счёт лидерства по такому совокупному показателю, как ВВП, причём Пекин не в долларовом выражении, а по ППС (паритету покупательной способности) семь лет назад превзошёл американцев», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, по обменному курсу Соединённые Штаты пока сохраняют лидерство по ВВП, но экономисты прогнозируют, что примерно к 2035 году КНР и здесь обойдёт американцев.

«Они приводят разные даты, но мир действительно приближается к тому, что КНР и в долларовом выражении станет главной экономикой мира. Для этого Пекин наращивает присутствие в странах Азии и Африки», — добавил Карнеев.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН дал прогноз по ситуации с юанем в мировой экономике.

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