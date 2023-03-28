Востоковед Карнеев высказался о роли Китая в мировой экономике
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«Эта страна готовится занять положение самой крупной экономики мира... однако, как это сделать? За счёт лидерства по такому совокупному показателю, как ВВП, причём Пекин не в долларовом выражении, а по ППС (паритету покупательной способности) семь лет назад превзошёл американцев», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Как отметил эксперт, по обменному курсу Соединённые Штаты пока сохраняют лидерство по ВВП, но экономисты прогнозируют, что примерно к 2035 году КНР и здесь обойдёт американцев.
«Они приводят разные даты, но мир действительно приближается к тому, что КНР и в долларовом выражении станет главной экономикой мира. Для этого Пекин наращивает присутствие в странах Азии и Африки», — добавил Карнеев.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН дал прогноз по ситуации с юанем в мировой экономике.