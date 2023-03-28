Прибыльные предприятия Москвы заработали 9 трлн рублей в 2022 году
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на вице-мэра Владимира Ефимова.
Торговые предприятия обеспечили около 30% прибыли (почти 2,8 трлн рублей).
Далее следуют обрабатывающие производства (1,4 трлн рублей) и финансовая сфера (почти 1,2 трлн).
К прибыльным предприятиям относятся компании, доходы которых превышают расходы. В конце 2022 года таких в столице насчитывалось 9,1 тыс.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве откроют пять крупных производств в 2023 году.