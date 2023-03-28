Прибыльные предприятия Москвы заработали 9 трлн рублей в 2022 году

Короткая ссылка
Прибыльные крупные и средние предприятия Москвы заработали 9,2 трлн рублей в 2022 году, что на 9,1% больше, чем годом ранее.
Прибыльные предприятия Москвы заработали 9 трлн рублей в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает НСН со ссылкой на вице-мэра Владимира Ефимова.

Торговые предприятия обеспечили около 30% прибыли (почти 2,8 трлн рублей).

Далее следуют обрабатывающие производства (1,4 трлн рублей) и финансовая сфера (почти 1,2 трлн).

К прибыльным предприятиям относятся компании, доходы которых превышают расходы. В конце 2022 года таких в столице насчитывалось 9,1 тыс.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве откроют пять крупных производств в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить