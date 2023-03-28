Прибыльные предприятия Москвы заработали 9 трлн рублей в 2022 году

Прибыльные крупные и средние предприятия Москвы заработали 9,2 трлн рублей в 2022 году, что на 9,1% больше, чем годом ранее.

Gettyimages.ru

© Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает НСН со ссылкой на вице-мэра Владимира Ефимова. Торговые предприятия обеспечили около 30% прибыли (почти 2,8 трлн рублей). Далее следуют обрабатывающие производства (1,4 трлн рублей) и финансовая сфера (почти 1,2 трлн). К прибыльным предприятиям относятся компании, доходы которых превышают расходы. В конце 2022 года таких в столице насчитывалось 9,1 тыс. Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве откроют пять крупных производств в 2023 году.