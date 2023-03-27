Специалист Голубовский рассказал о перспективах юаня в мировой экономике

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Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский дал прогноз по ситуации с юанем в мировой экономике.
Специалист Голубовский рассказал о перспективах юаня в мировой экономике
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  • © Bloomberg Creative

«Юань будет всё больше места занимать в платежах международных, что благотворно скажется не его курсе. Я не думаю, что он будет укрепляться сильно, потому что сам Китай в этом не так заинтересован», — заявил он в беседе с НСН.

Как считает эксперт, через 15 лет юань может занять половину всех международных платежей, а американский доллар будет постепенно ослабевать.

Ранее независимый финансовый консультант Игорь Подопросветов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что роль американской валюты в экономике будет снижаться.

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