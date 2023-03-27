Специалист Голубовский назвал юань надёжным вариантом для хранения сбережений

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский высказался о юане как надёжном варианте для хранения сбережений.

В беседе с НСН он выразил мнение, что наличные доллары нет смысла хранить в том числе из-за инфляции.

«Юани в этом смысле более привлекательные, потому что инфляция в Китае меньше, чем в США. По юаню можно найти депозиты, по доллару — нет. На юани, если вы купили их на брокерском счёте, вы можете купить облигации российских корпораций. Вы на этом можете зарабатывать», — пояснил эксперт.

Ранее независимый финансовый консультант Игорь Подопросветов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что роль американской валюты в экономике будет снижаться.