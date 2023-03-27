Bloomberg: экспорт дизеля из России по итогам марта может стать рекордным с 2016 года

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Экспорт дизеля из России по итогам марта может стать рекордным с 2016 года при сохранении его темпов отгрузки на экспорт на уровне 1,5 млн баррелей в сутки.
Bloomberg: экспорт дизеля из России по итогам марта может стать рекордным с 2016 года
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информацию аналитической компании Vortexa Ltd.

В статье отмечается, что это происходит несмотря на то, что Россия из-за санкций ЕС «лишается крупнейшего рынка».

Агентство пишет, что значительная часть дизельного топлива из России поставляется в Турцию. Также среди импортёров российского дизеля Марокко, Бразилия, Тунис и Саудовская Аравия.

В феврале Совет Евросоюза официально утвердил введение ценовых ограничений на перевозимые по морю российские нефтепродукты — $100 за дизель и $45 за дисконтные продукты.

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