ЦБ: доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ за февраль снизилась до 9,7%

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа, по данным на 1 марта 2023 года, снизилась до 9,7%.

Как уточняется на сайте ЦБ, на 1 февраля 2023 года показатель находился на уровне 9,9%. На 1 января 2023 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 11,1%.

Этот показатель по состоянию на 1 декабря 2022 года находился на уровне 13,2%.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что ОФЗ лучше вклада в банке, поскольку их надёжность гарантируется государством, а доходность выше депозитов.