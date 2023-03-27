Ярмарки выходного дня откроются 14 апреля в Москве

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Ярмарки выходного дня начнут работу 14 апреля в Москве. В новом сезоне будет предоставлено более 1,3 тыс. бесплатных торговых мест во всех округах.
Ярмарки выходного дня откроются 14 апреля в Москве

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Ярмарки выходного дня работают в Москве с апреля по декабрь. В пятницу, субботу и воскресенье там можно приобрести сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары», — заявил Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг.

По его словам, все площадки расположены в самых доступных для жителей местах.

Ранее «Невские новости» сообщали, что сезонные точки по продаже корюшки в Санкт-Петербурге будут работать с 15 апреля по 31 мая.

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