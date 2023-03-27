Россия обеспечивает внутренний рынок молочной продукции на 98%

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Согласно отчёту Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) и ННЦК (Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции), почти вся молочная продукция на прилавках магазинов в России (98%) произведена внутри страны.
Россия обеспечивает внутренний рынок молочной продукции на 98%
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  • © bogdankosanovic

Об этом сообщают «Известия».

В IV квартале 2022 года продажи молочной продукции составили почти 2 млрд л, при этом наиболее востребовано пастеризованное (51%) и ультрапастеризованное молоко (9%).

Наибольший объём продаж на 1 тыс. человек отмечен в Южном федеральном округе (25 тыс. л).

Общий объём произведённой молочной продукции в России составил 11,5 млрд л.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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