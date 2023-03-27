Посетителями платформы «Сделано в Москве» стали более 1 млн человек

Интернет-ресурс «Сделано в Москве» посетили более 1 млн пользователей за семь месяцев с момента его запуска.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

Как уточняется, 90% посетителей переходят на страницу представленного бренда или на площадку, где можно приобрести понравившийся товар, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что сайт «Сделано в Москве» ежедневно посещают более 5 тыс. человек. На ресурсе свои товары и услуги представляют более 1,6 тыс. столичных компаний.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.