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Посетителями платформы «Сделано в Москве» стали более 1 млн человек

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Интернет-ресурс «Сделано в Москве» посетили более 1 млн пользователей за семь месяцев с момента его запуска.
Посетителями платформы «Сделано в Москве» стали более 1 млн человек
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

Как уточняется, 90% посетителей переходят на страницу представленного бренда или на площадку, где можно приобрести понравившийся товар, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. 

Она отметила, что сайт «Сделано в Москве» ежедневно посещают более 5 тыс. человек. На ресурсе свои товары и услуги представляют более 1,6 тыс. столичных компаний.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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