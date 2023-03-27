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Глава МВФ заявила об увеличении рисков для финансовой стабильности

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о возросших рисках для финансовой стабильности.

Она отметила, что, согласно прогнозам, в этом году глобальный экономический рост замедлится до уровня ниже 3%.

«По предварительным подсчётам, показатели могут улучшиться в 2024 году, но даже в этом случае они будут ниже среднего исторического показателя 3,8%», — цитирует Георгиеву РИА Новости.

Глава МВФ назвала причинами замедления экономики последствия пандемии, конфликт на Украине и ужесточение денежно-кредитной политики.

«В глобальной экономике весна ещё не наступила... Заметно увеличились риски для финансовой стабильности», — добавила она.

При этом ранее МВФ улучшил прогноз экономики России на следующие два года.

В январе сообщалось, что, согласно прогнозу Международного валютного фонда, мировая инфляция в 2023 году замедлится до 6,6%, а в 2024 — до 4,3%.

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