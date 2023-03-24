IKEA завершила сделку по продаже фабрики в Новгороде
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.
«ООО «Инвест плюс» завершило сделку по покупке ООО «Икеа индастри Новгород». Соответствующее соглашение было заключено с шведской компанией Klipphult Holding АВ (дочка IKEA, владевшая новгородским заводом)», — заявили в компании
Приобретённый актив не войдёт в состав группы «Слотекс», этот бизнес будет развиваться самостоятельно.
Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил об одобрении правительственной комиссией сделки по продаже трёх заводов IKEA в России.