IKEA завершила сделку по продаже фабрики в Новгороде

Компания IKEA завершила сделку по продаже мебельной фабрики в Новгородской области совладельцу петербургской компании «Слотекс».

Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

«ООО «Инвест плюс» завершило сделку по покупке ООО «Икеа индастри Новгород». Соответствующее соглашение было заключено с шведской компанией Klipphult Holding АВ (дочка IKEA, владевшая новгородским заводом)», — заявили в компании

Приобретённый актив не войдёт в состав группы «Слотекс», этот бизнес будет развиваться самостоятельно.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил об одобрении правительственной комиссией сделки по продаже трёх заводов IKEA в России.