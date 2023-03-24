Специалист Арефьев прокомментировал банковский кризис на Западе

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Арефьев высказался о банковском кризисе в западных странах.

«Разразившийся банковский кризис ставит очень сложные задачи перед европейскими и американскими финансовыми властями. Причина этого проста: кредитные организации раздали много плохих долгов в момент долгого периода низких процентных ставок, инициированного ФРС и поддержанного затем ЕЦБ, поэтому рост стоимости денег на Западе привёл к трудностям», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в настоящее время у Запада непростой выбор — ФРС и ЕЦБ могут вновь перейти к мягкой денежно-кредитной политике и снизить процентную ставку, но такие действия отодвинут кризис и в будущем могут сделать его более сложным.

«Вторым вариантом является обширная санация банковской системы, когда часть банков обвалится и подвергнется процедуре банкротства», — считает Арефьев.

Ранее независимый эксперт по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации в банковской системе США.