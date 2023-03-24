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Экономист Григорьев назвал преимущества цифрового рубля

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Кандидат экономических наук, доцент ИМЭБ РУДН Владимир Григорьев рассказал о преимуществах цифрового рубля.
Экономист Григорьев назвал преимущества цифрового рубля
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что с точки зрения стоимости и правил обращения цифровой рубль будет таким же, как и обычный.

По словам эксперта, цифровой рубль позволит обеспечить больший контроль за средствами.

«Что-то, что для нас является привычным, постепенно начнёт отходить в прошлое. Сейчас всё-таки большая часть людей рассчитывается безналичными деньгами, по крайней мере в крупных городах, а не наличными», — отметил Григорьев.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета при Банке России Сергей Гаврилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал подробности о технологиях для бесконтактной оплаты картами.

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