Московские предприятия лёгкой промышленности нарастили объёмы выпуска одежды в январе
Об этом пишет kp.ru.
«В январе 2023 года предприятия города изготовили в 8,1 раза больше одежды, чем в тот же месяц предыдущего года», — отметил заммэра.
По его словам, это стало возможным благодаря многолетнему опыту предприятий города и появлению новых возможностей в связи с уходом части зарубежных брендов с российского рынка.
В столице в сфере лёгкой промышленности сегодня работают свыше 200 компаний. Среди них — предприятия по выпуску одежды, обуви и нетканых материалов. Всего там трудятся более 10 тыс. человек.
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