Московские предприятия лёгкой промышленности нарастили объёмы выпуска одежды в январе

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве увеличились объёмы производства одежды.

Об этом пишет kp.ru.

«В январе 2023 года предприятия города изготовили в 8,1 раза больше одежды, чем в тот же месяц предыдущего года», — отметил заммэра.

По его словам, это стало возможным благодаря многолетнему опыту предприятий города и появлению новых возможностей в связи с уходом части зарубежных брендов с российского рынка.

В столице в сфере лёгкой промышленности сегодня работают свыше 200 компаний. Среди них — предприятия по выпуску одежды, обуви и нетканых материалов. Всего там трудятся более 10 тыс. человек.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.