Узнать больше

Московские предприятия лёгкой промышленности нарастили объёмы выпуска одежды в январе

Короткая ссылка
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве увеличились объёмы производства одежды.
Московские предприятия лёгкой промышленности нарастили объёмы выпуска одежды в январе

Об этом пишет kp.ru.

«В январе 2023 года предприятия города изготовили в 8,1 раза больше одежды, чем в тот же месяц предыдущего года», — отметил заммэра.

По его словам, это стало возможным благодаря многолетнему опыту предприятий города и появлению новых возможностей в связи с уходом части зарубежных брендов с российского рынка.

В столице в сфере лёгкой промышленности сегодня работают свыше 200 компаний. Среди них — предприятия по выпуску одежды, обуви и нетканых материалов. Всего там трудятся более 10 тыс. человек.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить