Аналитик Антонов рассказал о преимуществах цифрового рубля

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что главное отличие цифрового рубля от наличных и безналичных денег в том, что он будет иметь код, который станет храниться на кошельках ЦБ.

«За счёт этого можно не беспокоиться о сохранности своей валюты — даже в случае кражи её можно будет легко отследить и восстановить на счёте», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, это не криптовалюта.

«Одна из важных характеристик криптовалют — децентрализация. При этом у цифрового рубля будет централизованный эмитент, который может его контролировать по своему усмотрению», — пояснил Антонов.

По его словам, цифровой рубль будет соответствовать классическому варианту валюты.

Эксперт добавил, что такой формат валюты — существенный инструмент в защите российской экономики на мировом финансовом рынке.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета при Банке России Сергей Гаврилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал подробности о технологиях для бесконтактной оплаты картами.