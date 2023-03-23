Столичные заводы нарастили объёмы изготовления электрооборудования на 44% за год

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что объём изготовления электрооборудования столичными заводами в январе этого года увеличился на 44,7% по сравнению с январём 2022-го.

Об этом информирует НСН. Вместе с тем, по словам Ефимова, объём переданных товаров заказчикам увеличился на 30%, общая сумма превысила 8,1 млрд рублей. На столичных предприятиях по выпуску контрольно-измерительных, осветительных и распределительных приборов, а также кабелей, аккумуляторных батарей и прочих устройств идёт активное освоение новых технологий, подытожил вице-мэр. Ранее Nation News сообщил, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.