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Столичные заводы нарастили объёмы изготовления электрооборудования на 44% за год

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что объём изготовления электрооборудования столичными заводами в январе этого года увеличился на 44,7% по сравнению с январём 2022-го.
Столичные заводы нарастили объёмы изготовления электрооборудования на 44% за год

Об этом информирует НСН.

Вместе с тем, по словам Ефимова, объём переданных товаров заказчикам увеличился на 30%, общая сумма превысила 8,1 млрд рублей.

На столичных предприятиях по выпуску контрольно-измерительных, осветительных и распределительных приборов, а также кабелей, аккумуляторных батарей и прочих устройств идёт активное освоение новых технологий, подытожил вице-мэр.

Ранее Nation News сообщил, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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