Столичные заводы нарастили объёмы изготовления электрооборудования на 44% за год
Об этом информирует НСН.
Вместе с тем, по словам Ефимова, объём переданных товаров заказчикам увеличился на 30%, общая сумма превысила 8,1 млрд рублей.
На столичных предприятиях по выпуску контрольно-измерительных, осветительных и распределительных приборов, а также кабелей, аккумуляторных батарей и прочих устройств идёт активное освоение новых технологий, подытожил вице-мэр.
Ранее Nation News сообщил, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.