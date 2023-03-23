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Мишустин заявил, что около 1,7 тысячи видов товаров удалось сохранить на российском рынке

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Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что около 1,7 тыс. видов товаров удалось сохранить на российском рынке.
Мишустин заявил, что около 1,7 тысячи видов товаров удалось сохранить на российском рынке
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом он сказал в ходе выступления в Госдуме.

По его словам, зелёный коридор для импорта помог не допустить дефицита.

Мишустин добавил, что также был запрещён реэкспорт оборудования, комплектующих и медицинских изделий.

«Порядка 1,7 тыс. видов товаров было сохранено на внутреннем рынке», — сказал глава правительства.

Также премьер сообщил о приближении показателей инфляции в России к целевому уровню.

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