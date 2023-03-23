Мишустин заявил, что около 1,7 тысячи видов товаров удалось сохранить на российском рынке

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что около 1,7 тыс. видов товаров удалось сохранить на российском рынке.

Об этом он сказал в ходе выступления в Госдуме.

По его словам, зелёный коридор для импорта помог не допустить дефицита.

Мишустин добавил, что также был запрещён реэкспорт оборудования, комплектующих и медицинских изделий.

«Порядка 1,7 тыс. видов товаров было сохранено на внутреннем рынке», — сказал глава правительства.

Также премьер сообщил о приближении показателей инфляции в России к целевому уровню.