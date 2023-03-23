Германия может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой на фоне возникновения новых рисков.

Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в интервью газете Financial Times.

«Опасность нехватки газа всё ещё существует», — заявил он.

Мюллер пояснил, что риски зависят от того, будет ли Германия продолжать ограничивать использование газа и обеспечивать диверсифицированные поставки.

Как ранее отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.