Глава регулятора ФРГ: Германия рискует столкнуться с нехваткой газа следующей зимой
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Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в интервью газете Financial Times.
«Опасность нехватки газа всё ещё существует», — заявил он.
Мюллер пояснил, что риски зависят от того, будет ли Германия продолжать ограничивать использование газа и обеспечивать диверсифицированные поставки.
Как ранее отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.
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