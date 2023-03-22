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Валовой региональный продукт Москвы вырос на 10,7% за год

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Валовой региональный продукт (ВРП) Москвы вырос на 10,7% в 2021 году по сравнению с 2020 годом и составил 24,5 трлн рублей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Валовой региональный продукт Москвы вырос на 10,7% за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Ефимов, в 2021 году все отрасли столичной экономики показали положительную динамику.

Большую роль в развитии сыграла обрабатывающая промышленность, которая продемонстрировала рост добавленной стоимости на 13,5%.

Кроме того, в список лидеров по темпам роста вошли сферы культуры, спорта, досуга, аренды и лизинга, а также гостиничный бизнес и общепит.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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