Валовой региональный продукт Москвы вырос на 10,7% за год
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как отметил Ефимов, в 2021 году все отрасли столичной экономики показали положительную динамику.
Большую роль в развитии сыграла обрабатывающая промышленность, которая продемонстрировала рост добавленной стоимости на 13,5%.
Кроме того, в список лидеров по темпам роста вошли сферы культуры, спорта, досуга, аренды и лизинга, а также гостиничный бизнес и общепит.
Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.