Депутат Аксаков прокомментировал финансово-экономические отношения России и Китая
- РИА Новости
«Сразу нужно отметить, что объём финансовых операций между Россией и КНР возрос в разы по сравнению с прошлым годом. Очевидно, это связано с ростом товарооборота, который также увеличивается огромными темпами. Год-два назад мы говорили о цифрах $80—90 млрд, теперь цифра приближается к $200 млрд. И она будет увеличиваться с учётом объёма китайской экономики», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, в России действует своя система передачи финансовых сообщений, в Китае — своя, и важно их состыковать.
«Либо создавать общую систему, которая обеспечит эффективное финансовое взаимодействие наших стран», — добавил Аксаков.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что туры в Китай могут пользоваться большой популярностью среди россиян.