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Депутат Аксаков прокомментировал финансово-экономические отношения России и Китая

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказался о финансово-экономических отношениях России и Китая.
Депутат Аксаков прокомментировал финансово-экономические отношения России и Китая
  • РИА Новости

«Сразу нужно отметить, что объём финансовых операций между Россией и КНР возрос в разы по сравнению с прошлым годом. Очевидно, это связано с ростом товарооборота, который также увеличивается огромными темпами. Год-два назад мы говорили о цифрах $80—90 млрд, теперь цифра приближается к $200 млрд. И она будет увеличиваться с учётом объёма китайской экономики», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в России действует своя система передачи финансовых сообщений, в Китае — своя, и важно их состыковать.

«Либо создавать общую систему, которая обеспечит эффективное финансовое взаимодействие наших стран», — добавил Аксаков.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что туры в Китай могут пользоваться большой популярностью среди россиян.

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