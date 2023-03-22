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Специалист по фондовому рынку Шепелев назвал юань одним из оптимальных вариантов для инвестиций

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев заявил, что юань стал одним из оптимальных вариантов, чтобы распределить риски и не держать все активы только в рублях.
Специалист по фондовому рынку Шепелев назвал юань одним из оптимальных вариантов для инвестиций
  • AFP

«Активно набирают популярность структурные продукты в юанях, но подходят они только квалифицированным инвесторам. Тут есть несколько причин для роста спроса. Во-первых, их можно покупать в юанях напрямую, без конвертации через рубли. Это позволяет диверсифицировать свой портфель, распределяя в нём риски по валюте», — сказал он в беседе с Life.ru.

Во-вторых, продолжил эксперт, здесь высокий фиксированный купон — он существенно выше, чем в облигациях или на депозите.

Ещё одной причиной Шепелев назвал то, что в качестве активов можно использовать российские акции известных компаний.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета при Банке России Сергей Гаврилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал подробности о технологиях для бесконтактной оплаты картами.

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