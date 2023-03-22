Специалист по фондовому рынку Шепелев назвал юань одним из оптимальных вариантов для инвестиций

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев заявил, что юань стал одним из оптимальных вариантов, чтобы распределить риски и не держать все активы только в рублях.

«Активно набирают популярность структурные продукты в юанях, но подходят они только квалифицированным инвесторам. Тут есть несколько причин для роста спроса. Во-первых, их можно покупать в юанях напрямую, без конвертации через рубли. Это позволяет диверсифицировать свой портфель, распределяя в нём риски по валюте», — сказал он в беседе с Life.ru.

Во-вторых, продолжил эксперт, здесь высокий фиксированный купон — он существенно выше, чем в облигациях или на депозите.

Ещё одной причиной Шепелев назвал то, что в качестве активов можно использовать российские акции известных компаний.

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