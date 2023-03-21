Решение о сокращении добычи нефти Россией будет действовать до июня 2023-го включительно
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Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«В соответствии с текущей ситуацией на рынке решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тыс. баррелей в сутки будет действовать до июня 2023-го включительно», — цитирует его ТАСС.
Представитель Новака Ольга Голант ранее уточнила, что добровольное сокращение добычи в России в марте в объёме 500 тыс. баррелей в сутки касается только сырой нефти.