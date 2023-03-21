Решение о сокращении добычи нефти Россией будет действовать до июня 2023-го включительно

Решение России о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки будет действовать по июнь 2023 года включительно.

Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«В соответствии с текущей ситуацией на рынке решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тыс. баррелей в сутки будет действовать до июня 2023-го включительно», — цитирует его ТАСС.

Представитель Новака Ольга Голант ранее уточнила, что добровольное сокращение добычи в России в марте в объёме 500 тыс. баррелей в сутки касается только сырой нефти.