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Решение о сокращении добычи нефти Россией будет действовать до июня 2023-го включительно

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Решение России о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки будет действовать по июнь 2023 года включительно.
Решение о сокращении добычи нефти Россией будет действовать до июня 2023-го включительно
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«В соответствии с текущей ситуацией на рынке решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тыс. баррелей в сутки будет действовать до июня 2023-го включительно», — цитирует его ТАСС.

Представитель Новака Ольга Голант ранее уточнила, что добровольное сокращение добычи в России в марте в объёме 500 тыс. баррелей в сутки касается только сырой нефти.

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