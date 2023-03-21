Финансовый эксперт Дроздова прокомментировала динамику курса биткоина

Елена Дроздова, финансовый эксперт, специалист по криптовалюте, рассказала о ситуации с курсом биткоина.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» она отметила значительный рост стоимости биткоина — более чем на 25% за неделю.

«Мы наблюдали безоткатное движение вверх. На текущий момент индекс страха и жадности по биткоину находится в значении 66, то есть поведение игроков крипторынка очень эмоциональное», — заявила эксперт.

Как отметила Дроздова, ключевым моментом для дальнейшего движения цены станет заседание ФРС, запланированное на 22 марта.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью НСН назвал криптовалюту лучшим способом трансграничных платежей.