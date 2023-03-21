Банки Ирана и России уже соединены, скоро они начнут открывать счета компаниям

Иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи заявил, что банковские платёжные системы Ирана и России уже соединены друг с другом.

Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня банковские системы платежей Ирана и России уже полностью соединены друг с другом», — сказал Хандузи.

По его словам, в ближайшее время банки обеих стран, создав законодательную инфраструктуру, смогут открывать своим компаниям счета.

В конце января председатель ЦБ Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что представители Центробанков России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облегчения финансовых и банковских операций между странами.