Банки Ирана и России уже соединены, скоро они начнут открывать счета компаниям
Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня банковские системы платежей Ирана и России уже полностью соединены друг с другом», — сказал Хандузи.
По его словам, в ближайшее время банки обеих стран, создав законодательную инфраструктуру, смогут открывать своим компаниям счета.
В конце января председатель ЦБ Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что представители Центробанков России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облегчения финансовых и банковских операций между странами.