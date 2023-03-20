В Москве выставили на торги здание XIX века

В столичном районе Арбат выставили на торги здание, построенное в 1890 году.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы и на главу Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

«На городские торги выставлено двухэтажное здание площадью 326,8 кв. м в районе Арбат. Объект будет реализован вместе с земельным участком площадью 1,5 сотки. Открытый аукцион состоится 31 марта», — прокомментировал Щербаков.

Отмечается, что строение не является объектом культурного наследия и не имеет строгих требований к эксплуатации.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.