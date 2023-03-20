Металлургические предприятия Подмосковья нарастили выпуск продукции на 67% в январе

Зампред правительства Московской области — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева заявила, что металлургическое производство региона выросло на 67% в январе по сравнению с этим же месяцем 2022 года.

РИА Новости

Также на 25% увеличился выпуск готовых изделий из металла, передаёт телеканал «360». За январь предприятия отгрузили товаров на общую сумму 41 млрд рублей, уточнила Зиновьева. «Рост в этих сферах важен для региона, поскольку на эти два направления деятельности приходится 17,5% всего объёма отгрузки товаров обрабатывающих производств Подмосковья», — подчеркнула она. Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.