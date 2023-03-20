Металлургические предприятия Подмосковья нарастили выпуск продукции на 67% в январе
- РИА Новости
Также на 25% увеличился выпуск готовых изделий из металла, передаёт телеканал «360».
За январь предприятия отгрузили товаров на общую сумму 41 млрд рублей, уточнила Зиновьева.
«Рост в этих сферах важен для региона, поскольку на эти два направления деятельности приходится 17,5% всего объёма отгрузки товаров обрабатывающих производств Подмосковья», — подчеркнула она.
Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.