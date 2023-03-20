Узнать больше

В реорганизацию участка в столичном районе Покровское-Стрешнево вложат 3,7 млрд рублей

Короткая ссылка
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на участке в столичном районе Покровское-Стрешнево произведут городскую застройку.
В реорганизацию участка в столичном районе Покровское-Стрешнево вложат 3,7 млрд рублей
  • РИА Новости

Проект комплексного развития осуществят в рамках программы введения в оборот неэффективно используемых земель, пишет kp.ru.

Так, в Полесском проезде, владение 16 запланировано возведение 35 тыс. кв. м недвижимости.

«Проект комплексного развития территории площадью 1,14 га предусматривает возведение общественно-деловой недвижимости, где в итоге появится более 850 рабочих мест. Объём вложений в реорганизацию участка оценивается почти в 3,7 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после сдачи новых площадей в эксплуатацию составит около 300 млн рублей», — уточнил вице-мэр.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят 13 спортивных комплексов в рамках реализации программы строительства масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить