В реорганизацию участка в столичном районе Покровское-Стрешнево вложат 3,7 млрд рублей

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на участке в столичном районе Покровское-Стрешнево произведут городскую застройку.

Проект комплексного развития осуществят в рамках программы введения в оборот неэффективно используемых земель, пишет kp.ru.

Так, в Полесском проезде, владение 16 запланировано возведение 35 тыс. кв. м недвижимости.

«Проект комплексного развития территории площадью 1,14 га предусматривает возведение общественно-деловой недвижимости, где в итоге появится более 850 рабочих мест. Объём вложений в реорганизацию участка оценивается почти в 3,7 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после сдачи новых площадей в эксплуатацию составит около 300 млн рублей», — уточнил вице-мэр.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят 13 спортивных комплексов в рамках реализации программы строительства масштабных инвестиционных проектов (МаИП).