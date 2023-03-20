Экономист Мищенко объяснил падение цен на нефть Brent до $71 за баррель

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко в беседе с RT не исключил роста цен на нефть.

«В целом волатильность рынка беспрецедентная. В учёт берётся состояние глобального рынка, ну и конъюнктура, которая связана с геополитикой. Финансовый кризис США очень сильно спекулятивно повлиял на настроение игроков сырьевого рынка», — считает эксперт.

По словам Мищенко, это — «конъюнктурное падение, оно не связано с более серьёзными фундаментальными факторами».

«Поскольку Китай выходит из ковидных ограничений, спрос будет расти. В ближайшие несколько месяцев баланс восстановится. Нефть будет торговаться выше $80 и, может, на уровне $90», — уверен он.

Ранее цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась до $71 за баррель впервые с 20 декабря 2021 года.