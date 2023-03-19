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Глава МИД Ирака заявил о желании его страны в будущем поставлять газ в Европу

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Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн на пресс-конференции в Брюсселе заявил о желании его страны в будущем поставлять газ в Европу.
Глава МИД Ирака заявил о желании его страны в будущем поставлять газ в Европу
  • Gettyimages.ru

Хусейн прибыл в Брюссель с целью участия в заседаниях совета по сотрудничеству Ирак — ЕС.

По его словам, были обсуждены разные темы сотрудничества, в том числе в газовой и нефтяной сферах. 

«Мы инвестируем в газовые месторождения, чтобы использовать газ на внутреннем рынке, а в будущем мы рассчитываем экспортировать газ в другие страны, в том числе в Европу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что китайский фактор — один из основных для европейского газового рынка.

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