Глава МИД Ирака заявил о желании его страны в будущем поставлять газ в Европу

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн на пресс-конференции в Брюсселе заявил о желании его страны в будущем поставлять газ в Европу.

Хусейн прибыл в Брюссель с целью участия в заседаниях совета по сотрудничеству Ирак — ЕС.

По его словам, были обсуждены разные темы сотрудничества, в том числе в газовой и нефтяной сферах.

«Мы инвестируем в газовые месторождения, чтобы использовать газ на внутреннем рынке, а в будущем мы рассчитываем экспортировать газ в другие страны, в том числе в Европу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что китайский фактор — один из основных для европейского газового рынка.