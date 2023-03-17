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В Подмосковье построят завод по производству рыбных консервов

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В подмосковном Подольске построят предприятие по производству рыбной продукции. В настоящее время завод находится в стадии проектирования.
В Подмосковье построят завод по производству рыбных консервов
  • РИА Новости

Застройщиком выступит ООО «АПК Русский рыбный мир», сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода области.

По словам зампреда правительства региона Георгия Филимонова, на предприятии будут производить 1 млн банок консервов в месяц, что составит порядка 3 тыс. т рыбной продукции ежегодно.

Благодаря проекту появятся более 200 новых рабочих мест.

Начать строительство планируют весной 2023 года. Ожидается, что в полную силу предприятие заработает к 2026 году.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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