Аналитик Чернов назвал факторы, которые повлияют на рост нефтяных цен

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал в беседе с RT о том, как будут меняться цены на нефть.

По его словам, на следующей неделе на стоимость нефти могут продолжать оказывать давление прежние риски в связи с банковским кризисом в США.

Тем не менее эксперт не исключает, что вызванная событиями в США паника на рынках «может погаснуть» и последуют «коррекционные движения котировок» вверх.

«Обновлённый прогноз Международного энергетического агентства указывает на рост добычи нефти в России — в феврале она выросла на 130 тыс. б/с. В марте МЭА ожидает, что добыча только нефти в России с учётом объявленного снижения на 500 тыс. б/с сократится до 9,4 млн б/с. Этот фактор повлияет на рост котировок нефти, но с задержкой по времени. Вероятнее всего, во втором полугодии 2023 года», — объяснил аналитик.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent опустилась ниже $73 за баррель.