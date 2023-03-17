Аналитик Чернов назвал факторы, которые повлияют на рост нефтяных цен
- РИА Новости
По его словам, на следующей неделе на стоимость нефти могут продолжать оказывать давление прежние риски в связи с банковским кризисом в США.
Тем не менее эксперт не исключает, что вызванная событиями в США паника на рынках «может погаснуть» и последуют «коррекционные движения котировок» вверх.
«Обновлённый прогноз Международного энергетического агентства указывает на рост добычи нефти в России — в феврале она выросла на 130 тыс. б/с. В марте МЭА ожидает, что добыча только нефти в России с учётом объявленного снижения на 500 тыс. б/с сократится до 9,4 млн б/с. Этот фактор повлияет на рост котировок нефти, но с задержкой по времени. Вероятнее всего, во втором полугодии 2023 года», — объяснил аналитик.
Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent опустилась ниже $73 за баррель.