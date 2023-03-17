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Посол КНР: Пекин намерен строить с Москвой более тесные отношения в энергетике

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Китай намерен строить с Россией более тесные партнёрские отношения в энергетике, укреплять международную энергобезопасность, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Посол КНР: Пекин намерен строить с Москвой более тесные отношения в энергетике
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Китай намерен строить с Россией более тесные партнёрские отношения в сфере энергетики, вместе укреплять международную энергетическую безопасность и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок», — заявил Ханхуэй.

Он подчеркнул, что власти Китая также намерены вносить позитивный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности.

Ранее Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с Nation News высказался о ситуации на мировом рынке газа.

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