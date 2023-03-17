Посол КНР: Пекин намерен строить с Москвой более тесные отношения в энергетике
- РИА Новости
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«Китай намерен строить с Россией более тесные партнёрские отношения в сфере энергетики, вместе укреплять международную энергетическую безопасность и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок», — заявил Ханхуэй.
Он подчеркнул, что власти Китая также намерены вносить позитивный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности.
Ранее Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с Nation News высказался о ситуации на мировом рынке газа.