Посол КНР: Пекин намерен строить с Москвой более тесные отношения в энергетике

Китай намерен строить с Россией более тесные партнёрские отношения в энергетике, укреплять международную энергобезопасность, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Китай намерен строить с Россией более тесные партнёрские отношения в сфере энергетики, вместе укреплять международную энергетическую безопасность и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок», — заявил Ханхуэй.

Он подчеркнул, что власти Китая также намерены вносить позитивный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности.

Ранее Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с Nation News высказался о ситуации на мировом рынке газа.