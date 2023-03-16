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Еврокомиссия: импорт всегда будет основным источником критически важного сырья в ЕС

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Импорт всегда будет основным источником критически важного сырья в Евросоюзе.
Еврокомиссия: импорт всегда будет основным источником критически важного сырья в ЕС
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом сообщили в Еврокомиссии.

«ЕС никогда не будет самодостаточным в поставках такого вида сырья, будет продолжать полагаться на импорт для большей части своего потребления», — говорится в документе ЕК.

В Еврокомиссии отметили важное значение развития международной торговли и диверсификации поставщиков сырья.

Как ранее отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.

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