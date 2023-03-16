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Аналитик Диашов допустил, что ЦБ оставит ставку на уровне 7,5% в марте

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Гендиректор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы о сохранении ЦБ России в марте ключевой ставки на уровне 7,5%.
Аналитик Диашов допустил, что ЦБ оставит ставку на уровне 7,5% в марте
  • РИА Новости

По его словам, в январе — феврале у регулятора было больше оснований повышать ставку, потому что инфляция была примерно по 1% в месяц, тогда как в текущий момент инфляция ещё ниже.

«Но остаются другие факторы. Расходы бюджета большие, и рынок труда как никогда хороший. То есть люди все работают, получают зарплату и, соответственно, могут тратить деньги, что тоже влияет на инфляцию. Ну и валюта ослабляется. Все эти факторы говорят о том, что инфляция должна быть, но её нет. Поэтому оптимально, я думаю, оставить ключевую ставку, как она сейчас есть, ну а дальше к лету, может быть, ситуация немного поменяется», — заключил Диашов.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации в российской экономике.

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